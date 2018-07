Muziekmaandagen ook op stationsplein 13 juli 2018

Vanaf eind juli vormt de havenkade opnieuw het decor voor zomerse muziekoptredens met Vlaamse artiesten in Blankenberge.





In de namiddag is er kidsanimatie. Eén van de vijf muziekmaandagen vindt plaats op het vernieuwde Leopold-III plein. Door het WK-voetbal gaan de muziekmaandagen wat later van start. Het eerste optreden is op maandag 30 juli. Dan komen Lissa en Maarten Cox (15 tot 17 uur), Coco Junior & The All Stars band (20 tot 22 uur).





Van 11 tot 17 uur is er kidsanimatie met springkastelendorp van Suske & Wiske, Urbanus, Kiekeboe, De Rode Ridder en FC De Kampioenen. Op maandag 6 augustus zijn Michael Lanzo en Wim Leys te gast op het vernieuwde Leopold III Plein. De Romeo's, Lindsay en Herbert Verhaege komen op maandag 13 augustus naar de haven.





Zomerzwier sluit af op maandag 20 augustus aan de haven, met namiddagoptredens van Doran en Dennie Damaro en de Soul Brothers. (BHT)