Muziek en vuurwerk op Pier tijdens nationale feestdag 17 juli 2018

De Pier van Blankenberge is op zaterdag 21 juli het decor voor een totaalspektakel van licht, muziek, lasers en vuurwerk.





Tijdens het spektakel doet de Pier dienst als één gigantisch projectiescherm. Een zee van licht en speciale effecten in alle mogelijke kleuren zal voor een spectaculair vuurspel op en rond het gebouw zorgen. 'Water' is het centrale thema. Technisch gezien wordt de muzikale licht- en vuurwerkshow een huzarenstuk.





Naast het gebruik van lasermapping worden speciale effecten gecreëerd met 'full colour laser beams', kleurverlichting, vuurwerk, pyrotechnieken, 'strobe effects', rook en nevel.





De licht- en vuurwerkshow start om 23 uur, maar vooraf is er animatie op de Zeedijk. (BHT)