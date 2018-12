Muziek centraal in volgende Bloemencorso Bart Huysentruyt

26 december 2018

12u04 0 Blankenberge Muziek staat centraal in de Bloemenstoet van Blankenberge in 2019.

Het is de 124ste editie, traditiegetrouw op de laatste zondag van augustus. Dit keer mogen de wagenbouwers zich dus baseren op iconische muziekfiguren als Michael Jackson, Kiss of Madonna. “We laten alles over aan de creativiteit van de bouwers”, zegt regisseur Hans Vanquathem. “Met ‘Sea the music’ verwijzen we ook graag naar de zee, onlosmakelijk verbonden met Blankenberge.” De regisseur zag de Bloemencorso van dit jaar nog wat aan populariteit inboeten, al zal wellicht ook het mindere weer ermee te maken hebben. “We verloren ook een aantal toppers,” zegt Vanquathem. “Er is een evolutie naar wat kleinere wagens.” Groepen kunnen zich vanaf nu inschrijven. En hoewel de editie van 2019 nu volop voorbereid wordt, kijkt de organisatie ook al uit naar 2020. Dat wordt een jubileumjaar met 125 jaar Bloemencorso en 750 jaar Blankenberge.