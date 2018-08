Motorrijder gewond na val 20 augustus 2018

02u36 0

In de Scharebrugstraat in Blankenberge is gisteren rond 15 uur een motorrijder gewond geraakt na een val. De man moest uitwijken voor een fietser en kwam op de grond terecht. Hij liep een schouder- of armletsel op en werd naar het ziekenhuis overgebracht. De brandweer kwam ter plaatse om gelekte olie op de baan te reinigen. De fietser bleef ongedeerd. (BBO)