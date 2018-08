Motard overmeesterd na achtervolging in centrum 22 augustus 2018

In Blankenberge heeft de politie maandagavond een 44-jarige motorrijder overmeesterd, nadat die op de vlucht was geslagen voor een controle. De Blankenbergenaar maakte zich schuldig aan hele resem inbreuken. "De motorrijder was onder invloed van drank en drugs. Bovendien was de nummerplaat aan zijn motor bestemd voor een bromfiets klasse A en was het voertuig niet gekeurd, niet ingeschreven en niet verzekerd", zegt woordvoerder Philippe Denoyette van politiezone Blankenberge/Zuienkerke.





De politie wilde de motard rond 20.30 uur controleren in de Kerkstraat. "Maar hij reed weg met zijn motor en er ontstond een achtervolging. De man reed in een voetgangerszone in de Manitobalaan en moest er uitwijken voor een paaltje. Hij stopte, zijn motor viel stil en kreeg die niet in gang. Onze patrouille kon de man overmeesteren", aldus Denoyette. De motorrijder mag zich aan een vervolging voor de politierechtbank, rijverboden en stevige boetes verwachten. (BBO)