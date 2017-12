Modeshow en lichtspektakel kleuren Bel'Lumière BART HUYSENTRUYT

14u41 0 Benny Proot Blankenberge, unieke belle-époquesfeer, winterevent Bel'Lumière

In het centrum van Blankenberge kan je ook morgen nog genieten van het openluchtspektakel Bel'Lumière. Het is een evenement dat in het teken staat van licht- en videoprojectie op de bekende belle epoque-gebouwen in de kustgemeente. Er zijn ook liveoptredens, een stijlvolle modeshow en een fotografiekabinet. Feeërieke luchters toveren het Sint-Rochusplein om in een openluchtfeestzaal, waar smulkraampjes de inwendige mens versterken. "Een belangrijk evenement voor onze stad", vindt burgemeester Ivan De Clerck (Open Vld). "Blankenberge moet ook op het einde van het jaar op de kaart staan. Naast onze kerstmarkt is dit sinds vorig jaar een nieuwe publiekstrekker en een echte attractie voor Blankenberge."





