Minder afvalophalingen dankzij 'persvuilbak' 24 februari 2018

02u38 0 Blankenberge In de Kerkstraat in Blankenberge prijkt een nieuw soort afvalbak: een 'persvuilbak' op zonne-energie. Met het nieuwe systeem hoeft afval minder snel opgehaald te worden.

"De ECOnTOP is geschikt voor plaatsing in openbare ruimte", zegt schepen van Afvalbeleid Patrick De Klerck (Open Vld). "Je kan er afval inwerpen via een klep, waarna het wordt opgevangen in een standaard rolcontainer van 120 liter. De container weegt ongeveer 145 kilogram." Eenmaal het vuilnis de bovenzijde van de rolcontainer bereikt, treedt een mechanisme in werking dat het afval met een verticale pers verdicht. Door het systeem kan de vuilnisbak meer afval opslaan én moet de container minder snel geleegd worden. Er is ook een aparte opvangbak voor sigarettenpeuken. "Beheerders ontvangen informatie, waaronder meldingen van een (bijna) volle container op smartphone, pc of laptop. Op deze manier wordt bespaard op inzamelingskosten, worden overvolle vuilnisbakken voorkomen en wordt de CO2-uitstoot van het inzamelingsproces beperkt", zegt schepen Patrick De Klerck. Het systeem zal na een maand geëvalueerd worden. Voorlopig is er één vuilnisbak geïnstalleerd aan het begin van de Kerkstraat. (MMB)