Meeuwen winnen luchtgevecht met drone 26 mei 2018

De drone die ingezet wordt in de strijd tegen meeuwenoverlast, werd op 90 meter hoogte aangevallen door meerdere meeuwen. De drone delfde het onderspit en moest hersteld worden. "Dat wil niet zeggen dat de inzet van drones geen succes is", lacht burgemeester Ivan De Clerck (Open Vld). "Na twee derde van het af te leggen traject kunnen we nu al positieve resultaten voorleggen. Momenteel werden al meer dan 150 nesten gedetecteerd." Eerstdaags zal de brandweer de eieren doorprikken en vervangen door nepeieren. "Want net zoals de vorige jaren ondervinden we opnieuw heel wat overlast", zegt burgemeester De Clerck. "Zo werden al enkele technici aangevallen bij het plaatsen van een aircosysteem op een dak. Ook het proefproject met anticonceptiva lijkt trouwens te werken. Ondanks eerdere signalen is het dus absoluut niet zo dat het project zou zijn afgeschreven, alleen is het duidelijk dat bepaalde regels zullen gevolgd moeten worden zodat ook het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) en Vogelbescherming Vlaanderen kunnen akkoord gaan met deze aanpak." (MMB)