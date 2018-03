Meeuwen moeten aan de pil NIEUWE MAATREGEL TEGEN OVERLAST, AFGEKEKEN VAN VENETIË BART HUYSENTRUYT

21 maart 2018

02u23 0 Blankenberge Blankenberge wil als eerste Vlaamse kustgemeente meeuwen de pil geven om overlast tegen te gaan. De stad haalt de mosterd in Venetië, waar ze hetzelfde doen met duiven.

Met hoeveel ze zijn, is al lang niet meer te tellen. De meeuwen zorgen al jaren voor overlast aan onze kust. Elke gemeente zocht al naar hét ultieme middel om de populatie in te dijken: van een voederverbod tot het prikken van eieren, nachtophalingen van vuilnis of zelfs het koelbloedig afmaken van de vogels. In Blankenberge is er een actieplan. "We schrijven GAS-boetes uit aan mensen die meeuwen voederen", zegt burgemeester Ivan De Clerck (Open Vld). "Inwoners en toeristen gaan we daarom ook dit jaar weer waarschuwen voor die boetes, want zolang meeuwen gevoederd worden, is het dweilen met de kraan open. Daarnaast blijven we inzetten op nachtophalingen van vuilniszakken. Mensen moeten hier zo laat mogelijk hun zak buitenzetten, zodat de meeuwen geen kans krijgen om de zakken open te pikken. De brandweer drijft de jacht naar oude nesten op daken op en doorprikt er meeuweneieren. We hebben ook al 400 nepeieren besteld om in die nesten te leggen."





Drones

Maar die inspanningen zijn niet voldoende, beseft de burgemeester. De meeuwen blijven massaal aanwezig. En dus gaat Blankenberge nog een stap verder. Op de gemeenteraad van volgende week wordt een partner aangeduid die met drones over de daken zal vliegen om nesten op te sporen. En de burgemeester wil ook anticonceptie in de strijd gooien. "In Tongeren hebben ze met succes een proefproject afgerond waarbij de duiven aan de pil gingen. Het oorspronkelijke idee komt uit Venetië. De overlast is te vergelijken met die bij ons. Alleen willen wij hetzelfde doen met meeuwen."





Poedervorm

De Clerck zit samen met mensen uit de farmaceutische wereld.





"In de toekomst zouden zo minder meeuwen geboren worden, zonder dat we de dieren zelf schade toebrengen. We kunnen de pil mogelijk in poedervorm aanbieden in hun voedsel nabij broedplaatsen. Of vermengen met water. We willen daar dit jaar nog graag mee starten."





Natuurbeschermers zijn niet meteen te vinden voor zo'n aanpak. Volgens Vogelbescherming Vlaanderen kan het ook andere vogels schaden. "Zij kunnen er ook van eten en welk effect zal dat op hun broedsels geven? Beschermde vogels als mussen en merels of tortels kan je moeilijk van dat eten weghouden." De Clerck zegt zo'n scenario's te willen vermijden. "We willen het voedsel echt tot bij de meeuwen brengen."