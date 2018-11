Meerijden met knapste taxichauffeur van Vlaanderen ELKE LENOIR (30) DINGT MEE NAAR HET KROONTJE VAN MRS UNIVERSE BELGIUM BART HUYSENTRUYT

10 november 2018

02u22 1 Blankenberge Een ritje met de finaliste van Mrs Universe Belgium? Dat kan, want de knappe Blankenbergse Elke Lenoir (30) rijdt als taxichauffeur in haar badstad rond. Oneerbare voorstellen heeft ze nog nooit gekregen. "We vervoeren meestal een ouder publiek", lacht ze.

Elke Lenoir (30) dingt mee naar het kroontje van Mrs. Universe Belgium. Ze is gehuwd en heeft twee kindjes: Luna (13) en Kian (9). Het is haar tweede deelname aan een missverkiezing. In december 2017 werd ze eerste eredame in Miss de Luxe. "Ik neem deel aan verkiezingen waar je als dertiger niet bent afgeschreven", zegt ze. "Hier kan je tonen dat je als vrouw meer bent dan werknemer, echtgenote of mama. Je kan je vrouw voelen en stralen."





Poetshulp

Stralen doet ze sowieso al, achter het stuur van haar grijze Mercedes. Ze werkt van maandag tot vrijdag als taxichauffeur in Blankenberge. "Deze job zit me in het bloed, want mijn mama heeft al 23 jaar haar eigen taxibedrijf Taxi Patsy in Blankenberge", zegt Elke. "Een paar jaar geleden werkte ik al af en toe mee in het bedrijf. Daarna ben ik aan de slag gegaan als poetshulp in een woonzorgcentrum in Blankenberge. Die job vergde heel veel van me. Vorig jaar zat ik thuis met een zware burn-out. Mama weet dat ik moeilijk kan stilzitten en bood me een job aan in het taxibedrijf. Eerst progressief, maar ik ben heel snel volledige dagen komen werken. Sindsdien voel ik me weer als een vis in het water. Deze job biedt mij alles wat ik graag heb: ik rij graag met een auto en ik hou van de vele sociale contacten."





Station

De vaste standplaats van Elke is het station van Blankenberge. Daar pikt ze reizigers op die een hotel geboekt hebben in de badstad. Vaak rijdt ze ook naar Brugge en terug. "Dames aan het stuur van een taxi zijn in opmars", merkt ze op. "In ons bedrijf zijn drie van de vijf chauffeurs vrouwen. Ook bij de collega's is deze job niet meer louter voor mannen bestemd. Vrouwen kunnen heus wel met een auto rijden, wat sommige clichés ook mogen beweren."





Als knappe misskandidate valt Elke wellicht wel in de smaak bij haar klanten. "Oneerbare voorstellen heb ik nog nooit gekregen", knipoogt Elke. "Ik rij overdag en dan zijn jongere mensen vaak aan het werk. We rijden vooral een ouder cliënteel rond. En daar krijg ik geen liefdesaanzoeken van (lacht). Dat hoeft ook helemaal niet."





De finale van Mrs. Universe Belgium vindt plaats op 24 november in de Crowne Plaza in Antwerpen. De winnares mag deelnemen aan de internationale verkiezing. Stemmen op Elke kan op de Facebookpagina van de verkiezing.