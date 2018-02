Markt vier dagen autovrij tijdens carnavalsfeest 10 februari 2018

De straten rond de Grote Markt in Blankenberge zijn vanaf morgen tot en met 14 februari verkeersvrij tussen 14 uur en 7 uur 's morgens. Ook de straat vanaf de Dujardinstraat tot de Vrijheidsstraat wordt verkeersvrij gemaakt. Er wordt gekozen voor een eenduidig systeem waarbij het tijdens deze vierdaagse ook niet mogelijk zal zijn om te parkeren rondom de Grote Markt. De regeling is gelijkaardig aan vorige carnavalsvieringen in Blankenberge. Morgen staat uiteraard de stoet op het programma. (BHT)