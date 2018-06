Maritieme collectie in bib 21 juni 2018

Het historisch infopunt (HIP) in de praatkamer van de bibliotheek is uitgebreid met de maritieme boeken van het voormalige Vuurtorenmuseum. Zo'n 180 titels uit de collectie van het museum hebben nu een permanente plaats gekregen in het HIP. Naast gespecialiseerde vakliteratuur over zeerecht, kustlijnkaarten, waterstanden en -stromen over het Noordzeegebied en het Scheldebekken, bevat ze literatuur over de geschiedenis van de Belgische kustplaatsen en havensteden. (BHT)