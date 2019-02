Man vraagt vriendin ten huwelijk op Valentijn, maar valt haar kort nadien aan met mes Siebe De Voogt

19 februari 2019

13u20 3 Blankenberge Een 51-jarige man uit Blankenberge zit in de cel voor poging tot doodslag op zijn Oostendse vriendin. Jacques V. viel de vrouw op restaurant aan met een mes, kort nadat hij haar ten huwelijk had gevraagd. De raadkamer verlengde zijn aanhouding dinsdagmorgen met een maand.

De feiten speelden zich op valentijnsavond af in het Griekse restaurant Syrtaki in Blankenberge. Het slachtoffer, een 52-jarige vrouw uit Oostende, en Jacques V. waren een maand voordien uit elkaar gegaan. Voortdurende discussies lagen aan de basis van de breuk. V. verweet zijn vriendin een te nauwe band te hebben met haar beste vriend en de vrouw was dan weer jaloers op de beste vriendin van haar vriend. Toch slaagde V. erin het slachtoffer te overtuigen om op Valentijn mee te gaan eten. Meer zelfs: de man vroeg haar tijdens het etentje ten huwelijk en de vrouw zei volmondig ja. Toch laaide kort nadien de jaloezie opnieuw op. Het slachtoffer wilde vertrekken en ging de rekening betalen. V. nam daarop een mes van tafel en haalde uit naar haar buikstreek.

De vrouw werd geraakt, maar liep enkel oppervlakkig snijwonden op. Ze werd overgebracht naar het ziekenhuis, maar mocht dezelfde avond nog naar huis. Jacques V. vluchtte na de feiten weg, maar kon kort nadien door de politie opgepakt worden in zijn wagen. Hij werd door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van poging tot doodslag. De Brugse raadkamer verlengde die aanhouding dinsdagmorgen met een maand. De man is geen onbekende voor de politie, die in het verleden al meermaals moest tussenkomen voor feiten van huiselijk geweld. “Maar het is de eerste keer dat hij ook effectief in de gevangenis zit”, zegt zijn advocate Elise Standaert. “Mijn cliënt heeft spijt en beseft dat het veel erger had kunnen aflopen.”