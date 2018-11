Man slaat ex bijna dood voor ogen van haar kindjes 06 november 2018

02u26 1 Blankenberge Een 34-jarige Tunesiër riskeert 5 jaar cel voor een moordpoging op zijn ex-vrouw in Blankenberge. Mohamed B.S. sloeg het slachtoffer bijna dood voor de ogen van haar 4-jarige zoon en 9-jarige dochter. Het meisje verwittigde een buurman, die erger kon voorkomen.

De 35-jarige vrouw uit Blankenberge had tot juni 2015 vier jaar lang een relatie met de beklaagde. Ze leerde nadien een nieuwe vriend kennen. "Op 26 maart vorig jaar ontmoetten ze elkaar toevallig aan het strand", pleitte haar advocate Nadia Lorenzetti. "Hij merkte op dat ze een nieuwe partner had en volgde haar tot bij haar woning. Daar wachtte hij tot de nieuwe vriend van mijn cliënte vertrokken was. Hij belde aan en viel haar meteen aan."





Alert dochtertje

Het 9-jarige dochtertje en 4-jarige zoontje van de vrouw waren op dat moment in de woning aanwezig. "Beide kinderen waren er getuige van hoe de beklaagde hun moeder met zijn vuisten en voeten bewerkte", sprak de procureur. "Hij sloeg haar hoofd tegen de muur en gooide ook met twee wijnglazen. Getuigen hoorden hoe de man riep dat hij het slachtoffer zou kapotmaken." Het dochtertje van de vrouw reageerde erg alert en ging bij de buren hulp halen. "De buurman moest de beklaagde van haar moeder trekken. Hij was vervuld van haat en duidelijk dronken. Zonder de tussenkomst van de buur had de man het slachtoffer wellicht doodgeslagen."





Mohamed B.S. zat na de feiten twee maanden in voorhechtenis. Hij werd na zijn vrijlating het land uitgezet en verblijft intussen in Tunesië. Volgens zijn advocaat had hij niet de bedoeling om zijn ex-vrouw te doden. "Anders had hij wellicht meteen een mes gegrepen. Dat lag in de keuken immers voor het grijpen", pleitte hij.





Het slachtoffer vraagt een schadevergoeding van bijna 9.000 euro. Ze lag na de moordpoging drie dagen in het ziekenhuis, maar houdt er geen blijvende letsels aan over.





Op 7 januari wordt de zaak verdergezet. (SDVO)