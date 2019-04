Man reist 140 kilometer om meisjes in bikini op strand te fotograferen JHM

09 april 2019

15u38 0

Een 52-jarige man uit Waterloo riskeert twee jaar cel voor het bezit van kinderporno en voyeurisme op het strand van Blankenberge. Nicolas P. bleek op 8 mei vorig jaar 140 kilometer te hebben gereisd om op het strand van Blankenberge jonge meisjes te fotograferen in hun bikini of badpak op het strand. Andere strandgangers zagen de pervert bezig en belden de politie. Op zijn fototoestel werden talrijke foto’s gevonden van de jonge meisjes en zelfs van een meisje dat zich omkleedde en deels naakt was. Ook op zijn gsm werden naaktbeelden gevonden. Er volgde een huiszoeking en ook daar werden kinderpornofoto’s en verwijzingen naar websites gevonden. P. is het er echter niet helemaal mee eens. “Die beelden van bij mij thuis dateren nog van mijn vorige veroordeling wegens kinderporno en werden toen slecht gewist. Daarvoor kan ik niet opnieuw gestraft worden. En de beelden op het strand waren geen naaktbeelden”, klonk het weinig overtuigend. Vonnis op 14 mei.