Man redt drie drenkelingen...per kano TJERK PILLEN HELPT BEJAARDE FEESTGANGERS UIT VAART MATHIAS MARIËN BART BOTERMAN

12 mei 2018

02u45 0 Blankenberge Drie bejaarde bezoekers van de Havenfeesten zijn donderdagavond in de Blankenbergse Vaart langs de Grote Edestraat gesukkeld. Tjerk Pillen (57) zag vanop afstand alles gebeuren en snelde meteen ter hulp met zijn kano.

Het drietal was donderdagavond even na 21 uur op de terugweg naar huis, toen ze op enkele seconden tijd plots met een nat pak zaten opgescheept. Bij het oversteken van een bruggetje over de Blankenbergse Vaart, verloor een bejaarde man het evenwicht. Hij viel van de brug en kwam in het water terecht. Zijn twee metgezellen, een man en vrouw, probeerden het slachtoffer op het droge te helpen. Dat liep alles behalve van een leien dakje. Sterker: het ongelukkige duo viel pardoes zélf in het water. Tjerk Pillen (57) woont even verderop en zag alles vanop de eerste rij gebeuren.





Havenfeesten

"Ik was mijn kippen aan het voederen, toen ik plots die mensen in het water zag spartelen", getuigt Tjerk. "Ze geraakten niet meteen op eigen kracht op de oever. 'Ik spring in mijn kano en ga hen helpen', schoot door mijn hoofd. Enkele ogenblikken later was ik bij hen." De bejaarde drenkelingen waren duidelijk over hun toeren. Om te vermijden dat hij zelf ook in het water belandde, vroeg Pillen om van zijn kano te blijven. "Ze gleden steeds verder naar beneden. Op de oever ligt heel wat mos en modder, waardoor het moeilijk omhoog klauteren is. Ik had geen zin om zelf in het water te liggen", knipoogt Tjerk. Hij zette voet aan wal en nam de bejaarden één voor één bij de hand. Na enkele minuten stond iedereen terug op het droge. In de tussentijd had een omstander de hulpdiensten gebeld. Zij moesten uiteindelijk niet tussenbeide komen. Het drietal wou ondertussen met hun nat pak wegglippen, maar moest het een en ander toch uitleggen aan de politie. Al snel bleek de oorzaak van hun klungelige valpartij bekend. Het drietal kwam van de havenfeesten en was duidelijk onder invloed van alcohol. Ze kwamen uiteindelijk met de schrik vrij. Al raakte de man die als eerste in het water viel wel gewond aan het hoofd. Hij kreeg ter plaatse verzorging van een ambulancier.





Het was opmerkelijk genoeg niet de eerste keer dat Tjerk Pillen zijn kano gebruikte om een drenkeling te helpen. Ruim tien jaar geleden deed hij al eens hetzelfde. Toen raakte het slachtoffer zwaar onderkoeld. "Ik vind het leuk dat ik mensen in nood kon helpen. Je ziet: met de kano varen heeft veel voordelen. Normaal gebruik ik die enkel voor een tochtje met de kleinkinderen. Ik ben vooral blij dat alles goed is afgelopen. Meer dan een korte verklaring afleggen tegen de politie, moest ik achteraf niet doen", besluit Tjerk. En het onfortuinlijke trio? Die bedankten Tjerk en zullen hun uitstapje naar de Havenfeesten alvast niet gauw vergeten.