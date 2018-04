Man met mes in borst pleegde wel degelijk wanhoopsdaad 21 april 2018

De 62-jarige man die donderdagmiddag met een mes in zijn borst werd aangetroffen op het strand van Blankenberge, pleegde wel degelijk een wanhoopsdaad. Dat zegt het parket van Brugge na verder onderzoek. De zestiger werd omstreeks 14 uur gevonden door voorbijgangers vlak bij de Pier. De hulpdiensten kwamen nog ter plaatse, maar konden geen hulp meer bieden. Aanvankelijk werd gedacht aan kwaad opzet, zeker omdat het mes volledig in het lichaam van het slachtoffer zat. Verder onderzoek spreekt dat echter tegen. Alles wijst in de richting van zelfmoord. Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis telefoonnummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be. (MMB)