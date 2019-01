Man krijgt werkstraf voor aanranding van 14-jarig meisje tijdens carnavalsfeesten Siebe De Voogt

21 januari 2019

10u33 0 Blankenberge Een 20-jarige man uit Blankenberge moet een werkstraf van 85 uren uitvoeren, nadat hij twee jaar geleden een 14-jarig meisje aanrandde tijdens het carnavalsweekend in Blankenberge. Aan het slachtoffer moet hij (voorlopig) een schadevergoeding van 500 euro betalen.

Het meisje was op 28 februari 2017 samen met enkele vriendinnen carnaval gaan vieren in de badstad. “In het feestgedruis raakte ze hen kwijt”, sprak de procureur. “De beklaagde, die ze had leren kennen via gemeenschappelijke vrienden, stelde haar voor mee te gaan naar zijn woning. Hij sliep in de zetel en zij in bed, maar later op de nacht voelde het meisje hoe haar borsten betast werden. Toen ze zich omdraaide, zag ze de beklaagde naakt naast haar liggen.” De jongeman ontkende aanvankelijk de feiten, maar ging uiteindelijk toch over tot bekentenissen na een test aan de leugendetector. Hij beweerde dat het slachtoffer hem verteld had dat ze 18 was. De verklaringen van de man zetten kwaad bloed bij de burgerlijke partij. “Die man werkte bij de familie van het meisje”, pleitte haar advocate. “Hij heeft simpelweg misbruik gemaakt van haar vertrouwen en wist maar al te goed hoe oud ze was.” De rechtbank kende maandagmorgen aan het meisje een voorlopige schadevergoeding van 500 euro toe. Een gerechtsdeskundige zal haar precieze schade moeten begroten. De ouders van het slachtoffer kregen elk 250 euro toegekend.