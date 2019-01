Man krijgt 18 maanden cel voor messteek aan dancing Siebe De Voogt

03 januari 2019

12u20 0 Blankenberge Een 34-jarige Tunesiër uit Blankenberge heeft in de Brugse rechtbank 18 maanden cel gekregen voor een zware vechtpartij aan dancing Circosia in Blankenberge. Aan het slachtoffer moet hij een schadevergoeding van bijna 900 euro betalen.

Mohamed T. werd op 3 december vorig jaar uit de zaak gezet. “Hij was dronken en gaf buiten een klap aan een meisje”, sprak de procureur. “Een man kwam tussenbeide, maar kreeg een mes onder de neus geduwd.” Het slachtoffer deinsde achteruit, maar kreeg daarop een vuistslag in het gezicht. “Pas achteraf stelde hij vast dat hij een messteek had in het been. Drie maanden eerder maakte de beklaagde al amok in een pizzeria. Hij bleek een zakmes op zak te hebben. Deze man is een gevaarlijk en agressief figuur die niet aarzelt om wapens te gebruiken.” Het slachtoffer mocht de avond van de feiten nog het ziekenhuis verlaten en houdt gelukkig weinig over aan de messteek. Hij kreeg van de rechter 879 euro schadevergoeding toegekend. Mohamed T. had de vrijspraak gevraagd. “Hij werd zélf belaagd door die bende en heeft absoluut geen mes gebruikt”, aldus zijn advocate.