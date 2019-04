Man (40) moet RVA 75.885 euro terugbetalen aan onterechte werkloosheidsuitkeringen, terwijl hij drie bedrijven had Jelle Houwen

Een 40-jarige man uit Blankenberge moet de RVA in totaal 75.885 euro terugbetalen nadat hij jarenlang onterecht werkloosheidsuitkeringen opstreek. In werkelijkheid was de man niet werkloos maar zaakvoerder van drie bedrijven in het buitenland. Hij kreeg bij verstek ook zes maanden cel en 4.800 euro boete.

Gunther N. was de afgelopen jaren zaakvoerder van bedrijven zowel in Nederland, Luxemburg als Polen. Vooral in de laatste land hield hij grote sier met zijn geld. Hij beheerde zogezegd een Luxemburgs investeringsfonds en verkondigde er in Poolse media dat hij liefst 100 miljoen euro zou investeren in de renovatie van een neogotisch paleis. Het ging om een zwaar vervallen paleis. Een van zijn bedrijven zou daarvoor instaan. Maar onderzoek bracht aan het licht dat de man daar absoluut niet de middelen daartoe had en in België zelfs ingeschreven stond als werkloze. In meer dan vier jaar tijd streek hij meer dan 75.000 euro aan werkloosheidsuitkeringen op. Van zijn activiteiten bracht de man de RVA nooit op de hoogte. Naar eigen zeggen was hij er niet van op de hoogte dat buitenlandse activiteiten invloed konden hebben op zijn uitkeringen en startte hij die activiteiten net op om later geen uitkering meer nodig te hebben. Hij stuurde zijn kat naar de rechtbank en werd bij verstek veroordeeld.