Maand na ongeval in refter mag Diego (3) ziekenhuis verlaten: “Binnen vier weken terug naar school” Mathias Mariën

05 maart 2019

20u03 0 Blankenberge Bijna een maand na het ongeval in de refter van d’Oefenschool in Blankenberge mag het laatste kleutertje - eindelijk - het ziekenhuis verlaten. De kleine Diego (3) heeft wel nog veel pijn en moet het komende jaar een drukmasker dragen. De huidtransplantatie was volgens de dokters wel geslaagd. “Binnen vier weken kan hij terug naar school”, zegt mama Annelies Raes, die iedereen wil bedanken voor de steun van de voorbije weken.

Een zucht van opluchting ten huize Annelies Raes in Blankenberge. Na enkele bange weken is er eindelijk een beetje goed nieuws te melden. Haar zoontje Diego (3) lag bijna een maand in het ziekenhuis nadat het jongetje begin februari een pot heet water en warme appelmoes over zich kreeg in de refter van d’Oefenschool in Blankenberge. Zijn twee vriendjes die ook verbrand raakten, mochten al eerder naar huis en nu is ook Diego aan de beurt. “We zijn enorm blij dat hij eindelijk naar huis mag”, zegt Annelies.

Drukmasker

De dappere jongen raakte bij het incident zwaar verbrand in het gezicht en onderging vorige week een huidtransplantatie. Volgens de dokters verliep de operatie goed. Helemaal achter de rug zijn de zorgen voor het jongetje echter nog niet. “Het komende jaar moet Diego een drukmasker dragen", zegt mama Annelies. “Hij heeft ook nog veel pijn. Maar in vergelijking met enkele weken geleden is dit al een fikse stap voorwaarts.” De kleuter moet wel nog regelmatig op controle in het brandwondencentrum van Neder-Over-Heembeek en moet ook nog medicatie nemen voor de pijn en jeuk draaglijk te houden. Het drukmasker zal dan weer op maat gemaakt worden en dient om te voorkomen dat de huid bol komt te staan en kan groeien zoals het moet. Ondertussen is er nog meer goed nieuws voor Diego. Als alles goed gaat, mag hij binnen vier weken opnieuw naar school. In principe zal dat opnieuw in dezelfde school zijn als waar het ongeval gebeurde. Al staat er wel nog een gesprek gepland met de directie om de laatste overgebleven vragen te bespreken.

Zonder verband

Lander, het vriendje van Diego die eveneens een tijdje in het ziekenhuis lag, stelt het ondertussen goed. “Hij mag al zonder verband rondlopen. In principe komt alles in orde”, zegt mama Bianca. Wanneer de jongen terug naar school zal gaan en waar dat zal zijn, staat nog niet vast. Mogelijk is dat pas volgend schooljaar. De ouders van beide kinderen kunnen zo beetje per beetje het ongeval achter zich beginnen laten. Zowel Annelies als Bianca wil iedereen bedanken die hen de voorbije weken steunde. “In het bijzonder de vrouw die snoepjes verkocht. Het deed enorm deugd om zoveel warme reacties te krijgen”, besluiten de mama’s.