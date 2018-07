Luxecaravan gestolen vlak na reis 09 juli 2018

02u36 0 Blankenberge Dieven hebben de luxecaravan gestolen van Dorine (47) en Geert (58). Het koppel uit Blankenberge merkte de diefstal op toen ze hun caravan zaterdagochtend wilden kuisen.

De ene caravan is de andere niet. Het exemplaar dat vrijdagnacht werd gestolen van een weide langs de Lisseweegsesteenweg in Zuienkerke bewijst alvast dat de daders smaak hadden. De Fendt Brillant 650TF is een luxecaravan en kost nieuw veertigduizend euro.





"We hebben de caravan vijf jaar geleden gekocht", zegt Dorine. "We waren nog maar net terug van een reis naar Spanje en hadden de caravan bij een vriendin gezet. We wilden die zaterdagochtend kuisen en dan weer op stalling te zetten, maar we hebben de kans niet gekregen."





Buitenland

Voor het koppel is de diefstal een flinke streep door de rekening. Een nieuwe kopen zit er niet meteen in gezien de kostprijs. "Zo'n model koop je normaal geen twee keer in je leven. Hopelijk levert het onderzoek van de politie iets op, maar mogelijk rijdt onze caravan ondertussen al in het buitenland rond. Veel zulke exemplaren rijden er alleszins niet rond", besluit Dorine. Wie tips heeft over de diefstal kan altijd terecht bij de lokale politie van Blankenberge/Zuienkerke. (MMB)