Luikse opvoedster met drugs betrapt op Beachland 25 mei 2018

Een jonge vrouw uit Luik zakte zelf af naar de rechtbank van Brugge nadat ze met drugs betrapt werd tijdens de Beachlandeditie van vorig jaar, in Blankenberge. Tijdens een verkeerscontrole werd bij M.H., een opvoedster nota bene, in de auto 2.5 gram cocaïne gevonden. "Om eens goed te kunnen feesten", zei ze. Vanwege de nultolerantie kreeg de vrouw een minnelijke schikking van 175 euro mee, maar ze betaalde die te laat. "Ik moest wachten op mijn wedde, want ik kon het toen niet betalen", verontschuldigde ze. Nu wordt gecontroleerd of ze wel degelijk betaalde en dan krijgt ze de gunst van de opschorting. Vonnis op 14 juni.





(JHM)