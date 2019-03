Loodzwaar venster valt op dak van broodjeszaak: “Serieus schrikken” MMB

19 maart 2019

20u21 2 Blankenberge Langs de Zeedijk in Blankenberge is dinsdagnamiddag een venster enkele verdiepingen naar beneden gevallen tijdens verbouwingswerken. Het gevaarte viel pardoes op het dak van broodjeszaak ‘t Baguetje. De schade bleef gezien de impact relatief beperkt.

Hoe het venster, dat tientallen kilo’s weegt, juist naar beneden kon vallen, is niet helemaal duidelijk. De brandweer en politie kwamen ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen. In de broodjeszaak waren op het moment van de feiten geen klanten aanwezig. Enkel het personeel was aanwezig.“Ik was de tafels aan het kuisen toen ik plots een enorme knal hoorde. Door de klap kwam een deel van de isolatie naar beneden. Het was vooral schrikken, er raakte niemand gewond”, vertelt een medewerker. De brandweer deed een grondige controle om eventuele instorting te vermijden, maar gezien de impact bleef de schade uiteindelijk relatief beperkt. Bij de broodjeszaak hopen ze zo snel mogelijk alles te herstellen en de zaak weer te openen.