Lokfiets tegen dieven 16 mei 2018

02u25 1

De politie van Blankenberge zal in de toekomst ook een lokfiets inzetten om dieven te kunnen klissen. In het zonaal veiligheidsplan besteedt de politie dit jaar bijzondere aandacht aan fietsdiefstallen. Ze vraagt aan slachtoffers om zeker aangifte te doen. "Een aangifte is nodig om het fenomeen beter in kaart te brengen", klinkt het. Dat leidt bovendien tot enkele maatregelen. Behalve de lokfiets wordt ook in samenwerking met de NMBS gewerkt aan vaste camera's in de fietsenstallingen aan het station van Blankenberge. Bij de preventiedienst van de stad kunnen eigenaars hun fiets laten markeren. En op de website www.gevondenfietsen.be kan gekeken worden of een gestolen fiets al dan niet werd teruggevonden. (MMB)