Limburgse verpleegsters redden man die op restaurant in eten stikt 21 februari 2018

02u38 0 Blankenberge Een 61-jarige man uit Blankenberge heeft zijn leven te danken aan twee alerte dames uit het Limburgse Lanaken.

De zestiger zat afgelopen weekend in restaurant Buon Appetito in de Albertstraat, toen hij zich verslikte in zijn eten. De heimlichgreep haalde niets uit en de man verloor het bewustzijn. Leanne Henraat (23) uit Lanaken vertoefde met haar schoonzus aan zee, om te vieren dat ze haar diploma Verpleegkunde op zak had. "Een van de klanten bleek te stikken in zijn eten", vertelt Leanne. "Zijn gezicht verkleurde helemaal. Mogelijk kreeg hij er een hartaanval bovenop. Mijn schoonzus Jolien is ook verpleegster, dus samen schoten we meteen in actie. We controleerden de ademhaling en hartslag, maar die bleken zorgwekkend. Terwijl de hulpdiensten onderweg waren, zetten wij de reanimatie in. We zijn onophoudelijk blijven reanimeren, tot de ambulanciers er waren en het overnamen." De zestiger werd naar het ziekenhuis overgebracht, waar zijn toestand op de intensieve zorgen stabiliseerde. Volgens de schoonzussen viel het op dat bijna niemand wist wat te doen. "Iedereen zou een parate kennis EHBO moeten hebben. Nog te veel mensen overlijden aan een hartaanval, omdat de hartmassages te laat worden ingezet." (MMM)