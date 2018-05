Liefst 2.244 euro in 'roste' centjes voor Kom op tegen Kanker 26 mei 2018

De inzamelactie van Dennis Monte (31) heeft maar liefst 2.244 euro opgebracht voor 'Kom op tegen Kanker'. De man uit Blankenberge haalde dat geld helemaal alleen op met 'roste' eurocentjes. De actie startte maar een drietal weken geleden. Toch slaagde hij er in om op die korte tijd meer dan 100 winkeliers te overtuigen om geld in te zamelen voor het goede doel via een 'rospot'. "Waarom ik me zo fel inzet voor Kom op tegen Kanker? Iedereen krijgt er vroeg of laat mee te maken", motiveerde Dennis zijn actie in deze krant. Zijn familie werd al zwaar getroffen door de ziekte. De voorbije jaren verloor de man twee ooms en een grootmoeder aan kanker. Ook zijn tante vecht momenteel tegen de ziekte. Zijn schoonmoeder won dan weer de strijd. "Het ingezamelde bedrag is véél meer dan gehoopt. Dit is fantastisch", zegt Dennis. Hij is vast van plan volgend jaar opnieuw een actie te doen. (MMB)