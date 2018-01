Lachende De Klerck heeft nu ook zijn portret 02u39 0 Foto's Benny Proot Patrick De Klerck, burgemeester tot juli 2017, en schilder Geert De Vent.

De Blankenbergse schilder Geert De Vent heeft een burgemeestersportret gemaakt van Patrick De Klerck (Open Vld). De huidige schepen van onder andere Ruimtelijke Ordening was van november 2011 tot juli 2017 burgemeester van Blankenberge. Hij volgde partijgenoot Ludo Monset op. Nu is Ivan De Clerck, ook al voor Open Vld, burgemeester van de badstad. "Ik ben heel blij met het eindresultaat", zegt De Klerck. "Er waren voor mij enkele voorwaarden. Ik wilde geen typisch statieportret met een stijve pose in het gemeentehuis. We kozen voor een locatie buiten, aan de jachthaven én met de tanden bloot. Ik ben de eerste burgemeester in de rij die al lachend geportretteerd wordt en dat vind ik wel fijn." Patrick De Klerck blijft actief in de Blankenbergse politiek. Hij duwt de lijst voor Open Vld in oktober. (BHT)