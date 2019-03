Kwetsbare jongeren maken graffitikunstwerk van 6 meter voor Ibis Hotel Bart Huysentruyt

17 maart 2019

17u38 0 Blankenberge Enkele 16-jarigen die verblijven in het centrum Log-in in Roeselare hebben een kleurrijk graffitikunstwerk gemaakt voor het Ibis Hotel in Blankenberge.

Onder leiding van de Oostendse streeartiest Siegfried Vynck kregen ze de kneepjes van het vak te zien. Ze mochten helemaal hun eigen ding doen en maakten 5 kunstwerken van 1,20 meter op 1,20 meter groot. Ze gebruikten vooral oranje en appelblauwzeegroen als kleuren. Chateau Residenties Projectonwtikkeling, een onderneming actief in beleggingsvastgoed en tweede verblijven aan de kust, vond dit kunstwerk zo mooi dat ze het zullen uithangen in hun splinternieuwe Ibis Budget Hotel in Blankenberge. “Het kunstwerk zal de hotelgasten verwelkomen en als uithangsbord fungeren van het hotel. We steunen het initiatief ook en geven een cheque van 25.000 euro aan de vzw”, zegt Michaël Gyselinck van Chateau Residenties. Log-in is een van de zes clusters binnen Onze kinderen vzw: Log-in ondersteunt 23 jongeren tussen de 14 en 18 jaar via contextbegeleiding, gedeeltelijk of volledig verblijf in een leergroep of studio.