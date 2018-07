Kwart minder ongevallen met kusttram INVESTERINGEN EN CAMPAGNES LIJKEN VRUCHTEN AF TE WERPEN BART HUYSENTRUYT

04 juli 2018

02u38 0 Blankenberge Het aantal ongevallen met de kusttram is in de eerste helft van 2018 met een kwart gedaald in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. "Onze campagnes werken", zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA). Hij maakte ook bekend dat er 48 nieuwe trams voor de kust in de maak zijn.

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) heeft gisteren het toeristische seizoen op gang getrokken in Blankenberge, waar hij de nieuwe stormmuur kwam bekijken en de nieuwigheden en investeringen voor de kusttram voorstelde. Veiligheid is en blijft een speerpunt voor vervoersmaatschappij De Lijn. Vorig jaar maakten vier miljoen passagiers gebruik van de kusttram in juli en augustus, een record. "Tegelijk daalde het aantal ongevallen met de kusttram vorig jaar met vijftien procent. Waar er in 2016 nog 75 mensen betrokken waren bij een incident, waren dat er in 2017 maar 64. In de eerste helft van dit jaar is dat aantal nog gedaald. Tot nu toe zijn er 24 gewonden gevallen waarbij de kusttram was betrokken. "Dat die cijfers de laatste jaren gestaag naar beneden gaan, doet me veel plezier", zegt Ben Weyts. "Het is toch een teken dat onze campagnes de voorbije jaren gewerkt hebben. We hebben daar veel in geïnvesteerd. Ook onze chauffeurs zijn beter voorbereid. We zetten volop in op sensibilisering. Dit jaar doen we dat ook met een nieuwe slogan: 'Doe de vuurtoren: kijk links, kijk rechts'." Ook het tv-programma Kijk Uit maakte er een reportage rond.





Zandzuiger

Even belangrijk zijn volgens directeur van De Lijn West-Vlaanderen Suzy Costers de investeringen in de kusttram. Er werd 13 miljoen euro uitgetrokken voor infrastructuurwerken in Lombardsijde, 4 miljoen voor werken in Wenduine en 750.000 euro voor de aankoop van een nieuwe zandzuiger die de sporen moet behoeden voor zandophoping. Er zijn ook acht tramhaltes toegankelijk gemaakt voor mensen met een beperking. Dit jaar zet vervoersmaatschappij De Lijn in totaal 46 trams in, waarvan 13 overgebracht werden uit Antwerpen en Gent. Ze rijden met een frequentie van 10 minuten en zelfs met een kleinere frequentie tijdens spitsmomenten. "Er is ook een nieuwe digitale sms-dagpas en binnenkort ook een dagpas die kan gekocht worden via een mobiel platform", zegt Costers.





Primeur

Mogelijk wordt dit het laatste jaar dat de oude kusttrams in het straatbeeld te zien zijn. "We hebben 120 nieuwe trams besteld, waarvan de eerste 48 voor de kust", aldus minister Weyts. "Die zijn nu in productie, maar de primeur is voor de kust. Op die manier trekken we niet alleen de capaciteit fors op, maar zorgen we ook voor nog meer comfort en veiligheid."