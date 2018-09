Kunstacademie bundelt cursussen 05 september 2018

02u43 0

Heel wat kinderen tussen 6 en 12 jaar uit Blankenberge zijn in de Kunstacademie opnieuw begonnen met het ontdekken en ontwikkelen van hun creatieve talenten. Het aanbod van de bestaande cursussen 'kleuter- en jeugdateljee' van de Winteracademie wordt gebundeld aangeboden met de opleidingen 'muziek' en 'woord' van de Muziekacademie. "Het bundelen van het aanbod zorgt ervoor dat het een stuk eenvoudiger wordt om cursussen te combineren", zegt schepen van Cultuur Philip Konings (Open Vld). "De uurroosters van de drie richtingen zijn optimaal op elkaar afgestemd. Kinderen hoeven niet langer te kiezen tussen muziek, woord of beeld, maar kunnen de opleidingen voortaan ook gemakkelijk combineren." De overzichtelijke folder 'Kunstige Kids' met alle uurroosters is gratis beschikbaar. (BHT)