Kruim van internationale korfbaltop in Blankenberge 09 augustus 2018

De absolute wereldtop van het beachkorfbal strijkt dit weekend neer in Blankenberge voor de World Cup Beachkorfbal. Dat is uitzonderlijk. In de 15 jaar dat er wereldwijd beachkorfbal gespeeld wordt, is het de eerste keer dat er een World Cup in ons land georganiseerd wordt. In totaal dingen maar liefst 200 internationals uit 12 verschillende landen tijdens een tweedaags toernooi mee voor het goud. Ook de Belgian Scorpions, onze Belgische nationale ploeg, hoopt de prestigieuze titel in eigen land te houden. Wie de finales wil bijwonen kan vanaf 14.30 uur terecht op het stand van Blankenberge, ter hoogte van de O'Neill Beachclub. (BHT)