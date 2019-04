Kruideniers gestraft voor wederzijdse slagen en verwondingen JHM

11u34 0 Blankenberge Twee buurtwinkeluitbaters die naast elkaar een zaak uitbaten in de De Smet De Naeyerlaan in Blankenberge werden gestraft voor wederzijdse slagen en verwondingen. Beiden leven al jaren op voet van oorlog met elkaar.

Bij de buurtwinkeliers in Blankenberge, waaronder nachtwinkeluitbaters en kruideniers, heerst al lange tijd een zware spanning. Maar vooral S.L. en S.B. gunnen elkaar het zonlicht in de ogen niet, getuige de talloze telefoontjes bij de politie en klachten die beide heren pleegden. Dat ontaardde op 4 juni 2017 helemaal. “Beiden worden vervolgd voor wederzijdse slagen en verwondingen, waarbij S.L. ook een arbeidsongeschiktheid opliep”, sprak de procureur. “Op de zomeravond van 4 juni zat een van hen op het terras voor zijn na sluitingstijd rond 23 uur. Er ontstond een flinke discussie die eindigde in een zware vechtpartij. Aanleiding is de zware concurrentiestrijd waarin beide heren verwikkeld zitten. Een van hen liep een neusbreuk op, de andere zelfs een trommelvliesperforatie. Hij kon 10 dagen niet werken.” Omdat S.B. de zwaarste klappen uitdeelde kreeg hij de zwaarste straf: 2 maanden cel met uitstel en 400 euro boete met uitstel. Hij moet zijn slachtoffer 1.410 euro betalen. S.L. kreeg 400 euro boete met uitstel en moet zijn slachtoffer 250 euro betalen.