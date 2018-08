Kringwinkel scheert hoge toppen 02 augustus 2018

02u45 0

Het stadsbestuur van Blankenberge voorziet tot en met 2022 jaarlijks 30.000 euro werkingstoelage voor de werking van kringwinkel 't Rad. "Binnen de Brugse regio neemt het kringloopcentrum van Blankenberge een derde plaats in (na Brugge en Knokke-Heist, red.). In 2017 werd een totaal van 255.000 kilogram ingezameld. Omgerekend is dat zo'n 12,5 kilogram per inwoners. Het hoogste aantal in de regio", zegt schepen van Milieu Patrick De Klerck (Open Vld). Het stadsbestuur vermeldt in haar sensibiliserings-en informatiecampagnes omtrent het gemeentelijk afvalstoffenbeleid steeds de mogelijkheid voor de inwoners om herbruikbare goederen rechtstreeks bij het kringloopwinkelfiliaal of het containerpark aan te leveren of op te laten halen door het kringloopwinkelcentrum. Het stadsbestuur geeft het kringloopcentrum de mogelijkheid om regelmatig informatie te verstrekken via de gemeentelijke informatiekanalen (infokrant, afvalkalender, website,...). De werking van het kringloopcentrum past volledig binnen de krachtlijnen van de beleidsnota Duurzaam Milieubeleid. (MMB)