Koppel uur vast in postkantoor 19 maart 2018

Een koppel van 16 en 17 jaar zat zaterdagavond een uur vast in het kantoor van bpost in Blankenberge, op de hoek van de Steenstraat met de Jules De Troozlaan.





De deuren gingen rond 23 uur automatisch op slot, terwijl N.A. en S.B. nog binnen waren. De knop die mensen na 23 uur naar buiten moet laten, bleek defect en het koppel kon niet meteen iemand bereiken. De politie wilde de brandweer bellen om de deur te openen, maar dan kwam toch een bewakingsagent met de sleutel opdagen. Het koppel vertrok een uur later dan gepland en behoorlijk aangedaan naar hun geplande feestje. (BBO)