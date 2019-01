Kom mee de dieren tellen in Sea Life Bart Huysentruyt

03 januari 2019

17u28 0 Blankenberge De verzorgers én bezoekers van Sea Life Blankenberge maken op zaterdag 5 januari vanaf 10 uur de inventaris op van de dieren in het park. Iedereen kan mee komen tellen.

“De voorraad uit de winkel werd al geteld, nu is het de beurt aan onze ‘levende voorraad’, met name de dieren”, zegt dierenverzorger Bas Bovendeur. “Jaarlijks tellen we de dieren in de meer dan 50 aquaria. Niet alleen de grote dieren zoals de otters, haaien en pinguïns maar ook de kleine zeepaardjes en anemoonvisjes worden geteld. We kunnen hierbij eigenlijk wel wat hulp gebruiken. Met meer ogen zie je natuurlijk meer.”

Sea Life voorziet tellijsten voor alle bezoekers vanaf 10 uur. De eerste vier gezinnen die deelnemen, krijgen gratis toegang.