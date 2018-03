Knokken voor een kamer aan de kust BIJNA ALLE HOTELS VOOR PAASWEEKEND VOLZET M. MARIËN EN B. HUYSENTRUYT

28 maart 2018

02u38 0 Blankenberge Het loopt storm voor een kamer aan de kust tijdens het paasweekend: zowat de laatste hotelkamer in Knokke-Heist is intussen verhuurd. Via Booking.com heb je nog een waterkansje. Ook in Blankenberge zitten bijna alle hotels vol. Alleen in Brugge gaat het trager. "Wat wil je, zonder de Ronde", klinkt het daar.

In Knokke-Heist hebben ze bijna een week voor het paasweekend al trots aangekondigd dat alle beschikbare hotelkamers volzet zijn. Dat blijkt uit cijfers die het gemeentebestuur opvroeg bij de hoteliers. Alles bij elkaar zijn er 1.708 bedden verhuurd. Hotel Nelson verhuurde gisterenochtend de laatste overgebleven kamer, al heeft Booking.com nog enkele vrije kamers. Want niet alle kamers op die website, worden meegeteld in de lijsten van de gemeente. Niettemin is alles dus zo goed als volzet. "Een leuke vaststelling en vooral het bewijs dat de kust meer dan ooit lééft. Het is uitzonderlijk dat er zo vroeg zoveel boekingen binnenstromen", zegt schepen van Toerisme Anthony Wittesaele (Gemeentebelangen).





Ook in Brugge wordt de boekingssite vaak als maatstaf genomen om de bezetting van de hotels op voorhand in te schatten. "Daaruit leer ik dat er wel nog veel kamers vrij zijn in Brugge. Van bijna volzet kan je zeker niet spreken", zegt Thierry Lemahieu van de vzw Hotels Brugge. Zeker in vergelijking met enkele jaren geleden is het verschil opmerkelijk groot. Dat is niet zo vreemd. Sinds Brugge vorig jaar de start van de Ronde van Vlaanderen kwijtspeelde aan Antwerpen, lopen ook het aantal boekingen in het paasweekend minder vlot binnen. "We waren rotverwend met de start van de belangrijkste koers van het jaar. Dat extraatje is weggevallen en dat voelen alle hoteliers", aldus Lemahieu. In Blankenberge zijn ze dan wél weer tevreden. Volgens Celine Claeys van de dienst Toerisme zitten quasi alle hotels vol. "Maar enkele hotels hebben nog een paar kamers vrij. We zijn alvast heel tevreden", aldus Claeys.





Beaufort

Bij provinciebedrijf Westtoer zijn ze niet verrast. "De paasvakantie is traditioneel de échte start van het toeristische seizoen", zegt voorzitter Franky De Block. "Dit jaar krijgt dat een extra dimensie door de kunsttriënnale Beaufort. De impact daarvan mag zeker niet onderschat worden. En vergeet ook niet: voor kinderen is het strand de grootste speeltuin van het land. En de ouders krijgen er met de dijk gratis en voor niets het grootste wandelpad bij. Een gouden combinatie."