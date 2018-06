Kleine explosie door sigaret 14 juni 2018

Een 71-jarige man is gisterenochtend gewond geraakt bij een vreemd voorval in zijn woning langs de Meeuwenlaan in Blankenberge. De zeventiger kampt sinds enige tijd met ademhalingsproblemen en moest daardoor aan de zuurstoffles. Gisterenochtend omstreeks 7 uur liep het echter fout. De zeventiger kon het ondanks zijn ademhalingsproblemen niet laten om een sigaretje te roken. Dat deed hij echter veel te dicht bij de zuurstoffles. Dat leidde tot een explosie van een deel van de fles en zorgde voor een steekvlam. Het slachtoffer kwam er uiteindelijk wel van af met een verbrande neus. De brandweer kwam nog ter plaatse om te controleren of er nog explosiegevaar was. Dat bleek uiteindelijk niet het geval. (MMB)