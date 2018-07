Klein brandje snel onder controle 28 juli 2018

02u47 0

Langs de Prinsenlaan in Blankenberge is donderdagavond even voor 22 uur brand ontstaan aan het dak van een woning. Omwonenden beweerden een luide ontploffing te horen, maar volgens de politie was daar geen sprake van. Via sociale media stelden zij meteen iedereen gerust. De brandweer kwam ter plaatse, maar had uiteindelijk weinig werk. Een stuk roofing had vuur gevat, waarna de bewoners het grotendeels zelf konden blussen. Er raakte niemand gewond.





(MMB)