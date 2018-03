Klappen bijna fataal, maar daders gaan vrijuit VECHTERSBAZEN NIET NAAR INSTELLING DOOR PLAATSGEBREK WOUTER SPILLEBEEN EN MATHIAS MARIËN

29 maart 2018

02u51 0 Blankenberge De 16-jarige Kacha Gueguchkory uit Eeklo kreeg zaterdag rake klappen van een groepje vechtersbazen. Hij herstelt nog in het ziekenhuis van een hersenbloeding, terwijl zijn aanvallers vrijuit gaan omdat er niet genoeg plaats is in Everberg.

Kacha Gueguchkory, die school loopt in Visitatie in Mariakerke, was met vrienden naar Blankenberge gegaan om een stapje in de wereld te zetten. Ze gingen naar een fuif, maar toen ze in de De Smet de Naeyerlaan wandelden, werden ze ineens aangevallen door een groepje minderjarigen. "Dat groepje begon plots zonder reden mijn vriend aan te vallen", doet Kacha zijn verhaal. "Ik wou hem beschermen en kreeg daardoor zelf rake klappen." Toen de groep hem begon te viseren, probeerde hij nog te vluchten, maar de aanvallers haalden hem in en gaven hem de volle laag.





Hersenbloeding

De politie werd opgeroepen naar de vechtpartij. "Daar konden we de daders meteen identificeren en arresteren", zegt woordvoerder Philip Denoyette. "De feiten gebeurden trouwens niet op de fuif zelf, maar in de De Smet de Naeyerlaan. De fuif stopzetten was dus niet nodig." De politie belde een ambulance voor de zwaar gehavende Kacha. Hij liep een hersenbloeding op. Zijn vriend deelde ook in de klappen, zijn neus was gebroken.





"De eerste dagen na de vechtpartij kon Kacha zich slechts flarden herinneren", vertelt zijn vader. "Alles wat we weten, hebben we eigenlijk gehoord van de politie. Hij moest regelmatig hersenscans krijgen om te zien of de hersenbloedingen verbeterden. Het was heel zwaar, maar hij maakt vooruitgang. We hebben geluk dat hij nog leeft."





Geen plaats

"Ik zweefde even tussen leven en dood. Nu gaat het beter met me. Gelukkig maar", voegt Kacha toe. De daders, D.K. (16), B.V. (16) en A.D. (14) werden meteen na de vechtpartij opgepakt. Ze zijn geen onbekenden voor het gerecht. Na de vechtpartij moesten ze van de jeugdrechter naar de gesloten instelling in Everberg, maar toch zijn ze op vrije voeten. In de instelling was namelijk geen plaats voor hen. "Zo'n gevaarlijke mensen zouden in de gevangenis moeten zitten", zegt de vader van Kacha. "Maar we kunnen ons er verder niet over uitspreken. We weten ook niet hoe het precies allemaal gebeurd is. We zijn blij dat Kacha het beter maakt, dat is het belangrijkste."





Nieuwe feiten

In de instelling in Tongeren wordt intussen meer plaats vrijgemaakt, maar dat heeft geen invloed op de twee jeugddelinquenten uit Oostende die thuis zitten, omdat er geen plaats is in Everberg. Dat zegt het parket. De nieuwe plaatsen zullen pas worden ingevuld bij nieuwe feiten. De twee zitten dus nog steeds thuis.