Klant riskeert cel voor vermeende overval op rendez-vouscafé 30 januari 2018

Een man uit Lissewege staat in de Brugse rechtbank terecht voor weerspannigheid en verboden wapendracht. De politie van Blankenberge kreeg op 1 december 2016 rond 5 uur 's ochtends een oproep voor een vermeende overval in rendez-vouscafé Colombus. Volgens de uitbaatster was P.M. verbaal agressief en had hij een mes bovengehaald. De politie kon de Lissewegenaar in de buurt van de bar aantreffen.





"Hij was dronken en verzette zich enorm bij het boeien", vertelde de procureur, die tien maanden cel vorderde. "Een vrouwelijke inspecteur raakte gewond aan haar knie en was drie maanden arbeidsongeschikt. In de omgeving van de beklaagde werd een bankkaart aangetroffen, waarbij een klein mes verborgen zat." De man betwistte gistermorgen dat hij met een mes zwaaide in het café. "Ik haalde mijn bankkaart uit om een vrouw een coupe champagne te betalen. Daarbij moet mijn mes zichtbaar zijn geworden. Mocht ik een overval hebben willen plegen, had ik mijn drank nooit betaald." Uitspraak op 19 februari. (SDVO)