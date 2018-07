Klachten over vuilniszakken op straat 20 juli 2018

De politie van Blankenberge heeft een flyer versrpeid waarin ze vragen om de uren voor het buitenplaatsen van de vuilnisbakken te respecteren. De jongste tijd kwamen verschillende klachten binnen over afval dat veel te vroeg op straat werd geplaatst.





Dat ging zowel over restafval, pmd als papier en karton. "We vragen om het vuilnis pas vanaf 21 uur de dag voor ophaling buiten te zetten en bij voorkeur zo dicht mogelijk tegen het voorziene ophaaluur", klinkt het bij de politie. Wie dat niet respecteert, riskeert in theorie een gasboete. (MMB)