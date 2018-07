Kinderopvang in 't Loavertje? 27 juli 2018

02u30 0

Meerderheidspartij N-VA denkt in 't Loavertje de ideale locatie te hebben gevonden voor extra kinderopvang. "Al jaren vragen we naar een inperking van de sluitingsdagen van het kinderdagverblijf 't Schelpje", zegt OCMW-raadslid Nadia Cloetens. "Helaas blijkt zelfs dat momenteel niet meer voldoende. Er moeten extra opvangplaatsen gecreëerd worden voor onze jonge gezinnen die nood hebben aan opvang voor hun kinderen. 't Loavertje, de voormalige crèche de Blokkendoos, is hier geschikt voor. Het is voor kinderopvang gebouwd en alle voorzieningen zijn aanwezig. Wij kunnen deze locatie ter beschikking stellen aan de kinderbegeleiders van vzw Felies of aan zelfstandige onthaalouders. Zo hoeven we niet te wachten op gesubsidieerde nieuwe kinderopvangplaatsen en zijn hier geen nieuwe kosten aan verbonden voor het OCMW." Het gebouw 't Loavertje wordt momenteel enkel gebruikt voor buitenschoolse kinderopvang, een initiatief van het OCMW. (BHT)