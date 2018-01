Kerstmarkt gesloten door slecht weer 02u34 0 Blankenberge De kerstmarkt in Blankenberge bleef gisteren de hele dag gesloten door het slechte weer. Een beslissing die het stadsbestuur nam in overleg met de veiligheidscel.

"Dat was het beste voor ieders veiligheid", bevestigt burgemeester Ivan De Clerck (Open Vld). "Door de zware wind zou er sowieso al minder volk gekomen zijn. Met de strakke wind namen we liever geen risico. Zeker omdat de voorspelling was dat die nog de hele dag zou aanhouden."





Ook de Pier werd afgesloten voor het autoverkeer.





Mensen die de lokale horecazaak wilden bezoeken, konden wel nog passeren.





(MMB)