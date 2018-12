Kelner (41) moet 310.000 euro terugbetalen na jarenlange diefstal van werkgever Tom M. werkte ruim 15 jaar bij De Oesterput en was goed bevriend met de zaakvoerder Mathias Mariën

17 december 2018

10u53 10 Blankenberge Een 41-jarige kelner uit Blankenberge is veroordeeld tot twee jaar cel voor het jarenlang bestelen van zijn werkgever. Tom M. was ruim 15 jaar in dienst bij het bekende restaurant De Oesterput en sloeg er jarenlang systematisch geld achterover. Alles samen moet hij 310.000 euro terugbetalen. “Voor mij bestaat die mens niet meer. Het is een grote opluchting dat de rechtbank hem schuldig verklaarde”, zegt slachtoffer Piet Devriendt.

Luxereisjes naar Oostenrijk en Thailand in het gezelschap van mooie vrouwen, champagnefeestjes, de duurste merkkledij... Kelner Tom M. (41) leek zijn zaakjes jarenlang op orde te hebben. Wie hem confronteerde met zijn luxueuze bestaan, kreeg steevast hetzelfde antwoord: “Hard werken en een mooie erfenis.” In oktober 2016 viel zijn masker plots af. De politie viel binnen in de bekende horecazaak De Oesterput in Blankenberge en arresteerde M. op verdenking van loondiefstal. Volgens het Openbaar Ministerie maakte hij in vier jaar tijd maar liefst 277.000 euro buit uit de kassa van zijn werkgever. De zaak kwam aan het licht toen de boekhouder van het restaurant zaakvoerder Piet Devriendt wees op de enorme verschillen in de kassa. Camerabeelden maakten alles duidelijk. “Tom was één van mijn beste vrienden. Hij stak geen mes, maar een bijl in mijn rug”, zucht slachtoffer Piet Devriendt.

Twee jaar cel

Het vermoeden bestond dat M. zijn werkgever al veel langer bedroog. Al kan dat door een sinds 2012 nieuw ingevoerd kassasysteem in De Oesterput niet meer achterhaald worden. De beklaagde zelf stuurde tijdens de vorige zitting zijn kat naar de rechtbank en leeft ondertussen zorgeloos verder op het Spaanse eiland Palma de Mallorca. Zijn advocaat vroeg om een opschorting van straf, maar daar ging de rechtbank maandagochtend niet op in. De rechter achtte de jarenlange loondiefstal bewezen en veroordeelde M. tot een celstraf van twee jaar, waarvan één jaar effectief. Verder moet hij 1.000 euro morele schadevergoeding betalen aan Piet Devriendt én nog eens 310.000 euro - de uiteindelijk geschatte buit doorheen de jaren - aan de vennootschap achter de Oesterput. De kelner kwam ook deze ochtend niet opdagen in de rechtbank. Hij kan wel nog beroep aantekenen tegen het vonnis. “Ach, het verbaast me niks dat hij de moeite niet deed om richting rechtbank te komen”, zegt Piet Devriendt. “Tom leeft zijn ijdel leventje gewoon verder op Mallorca.” (lees verder onder de foto)

Geen schuldbesef

Volgens Devriendt is er van enig schuldbesef absoluut geen sprake. “Geen enkele keer deed hij de moeite om sorry te zeggen. Wie jarenlang een vriend op die manier bedriegt en dan nóg geen enkel besef van schuld heeft ... Dat zegt veel over die persoon. Voor mij hoeft hij zich alleszins nooit meer te vertonen in Blankenberge", getuigt Piet, die wel blij is met het vonnis. “Het is een grote opluchting dat de rechtbank de feiten bewezen acht. Of ik mijn geld nog zal terugzien? Ik vrees dat dat ijdele hoop is”, besluit de zaakvoerder van De Oesterput.