Karma Beach viert 5 jaar op strand met topfeestje 30 juni 2018

02u31 0

Ralph Dobbelaere (30) en Valentine Wyckaert (25) vieren vandaag de vijfde verjaardag van hun strandbar Karma Beach in Blankenberge.





Dat is een van de meest populaire bars op het zand. In 2011 koos het koppel ervoor om een eigen 'concessive' uit te baten, in 2013 begonnen ze er echt aan. "We hebben er nog geen seconde spijt van gehad", zegt Ralph Dobbelaere. "We leerden de voorbije jaren veel nieuwe mensen kennen en willen hen ook bedanken. Ik denk dat we allemaal samen symbool staan voor de metamorfose die Blankenberge de jongste tijd heft ondergaan." Vandaag viert Karma Beach haar vijfde verjaardag vanaf 15 uur. Tot 23 uur brengen enkele dj's met faam achter hun naam de gepaste beats. Het Witte Paard zorgt voor bijzondere acts. (BHT)