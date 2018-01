Journalist Norbert Minne overleden 02u56 0 Benny Proot Norbert Minne.

In Blankenberge is journalist Norbert Minne overleden. Hij is 71 jaar geworden. Norbert Minne werkte meer dan dertig jaar als reporter en fotograaf voor onder andere Het Nieuwsblad en het Brugsch Handelsblad. Minne startte zijn carrière in de jaren zeventig bij de Vrije Radio Blankenberge.





Eind jaren tachtig stapte hij over naar de geschreven pers. In het begin combineerde hij zijn job als journalist nog met een dagtaak bij Philips in Brugge. Minne had een grote liefde voor Blankenberge en Knokke-Heist. Hij schreef er zijn artikels achterin de bakkerij van zijn vrouw Anna in de Kerkstraat in Uitkerke. Norbert bewaarde onder meer goede herinneringen aan het bezoek van Prins Laurent in 2006, die in 't Kleinste Cafeetje een tournee generale gaf zonder te betalen. Hij was er ook vaak bij toen er verkeersongevallen gebeurden, want hij werkte ook als faits-diversjournalist. Op 31 maart 2016 ging Norbert met pensioen. Daar heeft hij niet optimaal kunnen van genieten, want Norbert Minne was al een tijdje ziek. De uitvaartplechtigheid vindt plaats op vrijdag 12 januari om 11 uur in het funerarium van Uitvaartcentrum Lambrecht. (BHT)