Jongetje (8) belandt op motorkap pizzakoerier 07 juli 2018

Een 8-jarig jongetje is donderdagavond even na 20 uur met de MUG-helikopter afgevoerd naar het ziekenhuis na een aanrijding met een auto van een pizzakoerier in de A. Ruzettelaan in Blankenberge.





Het kind liep de straat over en merkte daarbij het aankomende voertuig niet op. Het jongetje kwam gelukkig niet onder de wielen terecht, maar viel met een fikse klap op de motorkap. De hulpdiensten snelden meteen ter plaatse en dienden het slachtoffer de eerste zorgen toe. Ook de MUG-helikopter uit Brugge kwam ter plaatse. De jongen bleef uiteindelijk de hele tijd bij bewustzijn. Hij liep een hoofdwonde en andere schaafwonden op, maar heeft niks gebroken. De bestuurder van de auto was uiteraard flink onder de indruk van de aanrijding. (MMB)