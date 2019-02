Jonge moeder verkoopt snoepzakjes voor zwaar verbrande kleuters: “Het had evengoed mijn zoontje kunnen zijn” Siebe De Voogt

24 februari 2019

10u10 0 Blankenberge Een jonge moeder uit Blankenberge verkoopt snoepzakjes ten voordele van de kleuters die zwaar verbrand geraakten in d’Oefenschool. De teller van Jill Monbalieu (34) staat intussen al op 440 zakjes. Haar zoontje was getuige van het tragische ongeval. “Hij had evengoed slachtoffer kunnen zijn”, beseft de moeder.

Jill Monbalieu (34) uit Blankenberge wordt ook elke dag nog geconfronteerd met het tragische ongeval dat zich twee weken geleden afspeelde in d’Oefenschool. Haar zoontje zat samen met twee van de zwaar verbrande slachtoffertjes in klas. “Hij zag alles vanop de eerste rij gebeuren en vertelt er nog elke dag over”, zegt Jill. “Als moeder hoop je dat zoiets nooit gebeurt met je kind, maar voor ons kwam het wel erg dichtbij. Mijn zoontje had evengoed in de plaats van Diëgo of Lander kunnen zijn.”

Zware financiële gevolgen

Jill besloot de ouders van de drie zwaar verbrande kleutertjes te contacteren en kreeg toestemming om een steunactie op poten te zetten. “Ze vertelden me dat het incident ook zware financiële gevolgen heeft. Die ouders zitten met een eindeloze lijst aan kosten: van loonverlies, tot de ziekenhuiskosten en het opnemen van verlofdagen. Ik wil hen een steuntje in de rug geven.” Jill koopt zelf snoepzakjes in bij een groothandel en verkoopt ze voor 5 euro door. Ook boetiek Sophie op de Zeedijk van Blankenberge werkt met haar samen. “De actie loopt bijzonder vlot, want intussen heb ik al 440 snoepzakjes verkocht. Nog tot eind maart ga ik door met de verkoop. Nadien lever ik de zakjes gratis af thuis. Een ganse klus, dat besef ik, maar gelukkig krijg ik de hulp van mijn mama en zus. Waar ik uiteindelijk hoop uit te komen? Mijn stoutste droom is de kaap van de 1.000 verkochte zakjes te halen. Maar of me dat ook gaat lukken, weet ik niet.”

Onder de indruk

Het zoontje van Jill was na het ongeval erg aangedaan. Intussen gaat het beter met hem. “Vooral het eerste weekend na het incident had hij het bijzonder moeilijk. Nu vraagt hij geregeld of we niet naar het ziekenhuis kunnen gaan om zijn klasgenootje te bezoeken en hen een cadeautje te geven. Ik moet hem telkens uitleggen dat het daarvoor nog te vroeg is.” Twee van de zwaar verbrande kleuters mochten intussen al naar huis, maar er staat hen nog een lange revalidatie te wachten. De 3-jarige Diëgo ligt wel nog steeds in het brandwondencentrum van Neder-Over-Heembeek. Hij moest vrijdag een huidtransplantatie ondergaan en moet dinsdag opnieuw onder het mes. Wie de actie van Jill Monbalieu ten voordele van de slachtoffertjes wil steunen, kan haar een persoonlijk bericht sturen op Facebook of een mailtje zenden naar het adres jill_monbalieu@hotmail.com. Betalen kan achteraf cash of via een storting.

