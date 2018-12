Jonge bestuurder met voorlopig rijbewijs én passagier op de achterbank blaast positief: “Ook tijdens de week BOB-controles” MMB

28 december 2018

16u46 0 Blankenberge De lokale politie Blankenberge/Zuienkerke heeft donderdagnacht tijdens een BOB-controle twee bestuurders betrapt die onder invloed reden van alcohol.

Eén van de bestuurders legde een ademtest af met als resultaat “A”: Alert. De politie moest de chauffeur wel staande houden nadat hij eerst de controle probeerde te ontwijken. Het parket van Brugge besloot door de combinatie van alcohol, de rijstijl en het feit dat de bestuurder met zijn voertuig vluchtte voor de controle, het rijbewijs van de bestuurder onmiddellijk voor 15 dagen in te trekken. Tijdens dezelfde controle donderdagnacht legde nog een bestuurder een positieve ademtest af. Het resultaat van de ademanalyse was 0,51 mg/ual (omgerekend 1,17 promille). Opmerkelijk : de bestuurder was houder van een voorlopig rijbewijs en had ook een passagier mee waar dit niet mocht. Hij mag zich verwachten aan een fikse boete en eventueel aanvullend rijverbod.